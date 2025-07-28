Тетяну Бережну призначили виконувачкою обовʼязків міністра культури

Уряд призначив Тетяну Бережну тимчасовою виконувачкою обовʼязків міністра культури та стратегічних комунікацій.

Про це написала премʼєрка Юлія Свириденко.

Раніше Бережна була заступницею Свириденко, коли та була міністеркою економіки. В міністерстві вона відповідала за розробку і реалізацію політики у сфері праці й зайнятості. Серед її завдань були реформування трудової сфери, створення робочих місць, боротьба з безробіттям, інтеграція ветеранів у ринок праці та підприємництво, подолання гендерного розриву в оплаті праці.

За словами премʼєрки, головне завдання Бережної — забезпечити належне фінансування української культури в умовах війни.