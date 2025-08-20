Миколу Точицького призначили постпредом України при Раді Європи. Що про нього відомо

Президент Володимир Зеленський призначив Миколу Точицького постійним представником України при Раді Європи.
Відповідний указ опублікували на сайті Офісу президента.
Попереднім указом Зеленський звільнив з цієї посади Бориса Тарасюка. Він обіймав цю посаду з грудня 2019 року.
Точицький вже був постпредом при Раді Європи у 2010—2016 роках, а у 2016—2021 роках представляв Україну при Європейському Союзі.
З 1993 року він працював на різних посадах у Міністерстві закордонних справ, а у 2024-му пів року був заступником голови Офісу президента Андрія Єврмака.
У вересні 2024 року Точицького призначили міністром культури та стратегічних комунікацій, однак він втратив посаду після відставки уряду Дениса Шмигаля.
- Наприкінці червня Зеленський та генсек Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спецтрибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Згодом її ратифікувала Верховна Рада.