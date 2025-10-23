Путін заявив про «перенесення» саміту з Трампом. Американський лідер раніше казав про його скасування

Очільник Кремля Володимир Путін стверджує, що запланований саміт з президентом США Дональдом Трампом перенесли, а не скасували.

Слова Путіна цитують пропагандистські держмедіа РФ.

Він додав, що було б помилкою підійти до саміту в Угорщині без підготовки, та зазначив, що «діалог завжди кращий за конфронтацію, суперечки чи продовження війни».

Окремо Путін відреагував на санкції США, заявивши, що вони «істотно не позначаться на економічному самопочутті» Росії. Нові санкції Путін назвав «спробою чинити тиск».

Що передувало

Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині. Пізніше він уточнив, що це відбудеться протягом кількох тижнів. Проте вже 21 жовтня представник Білого дому повідомив Reuters, що планів на таку зустріч «у найближчому майбутньому» немає.

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios писало, що президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».

Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав: «Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».

Після зустрічі Трамп закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають зараз — тобто по лінії фронту. Коли журналісти запитали Зеленського про ці слова президента США, він сказав: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будем розмовляти».

Пізніше з повідомлення Reuters стало відомо, що Росія надіслала США листа, у якому повторила свої попередні умови щодо мирної угоди з Україною. Зокрема, йдеться про контроль над всією територією Донбасу — цей пункт фактично відкидає бачення президента США Дональда Трампа про те, що лінію фронту мають зафіксувати у тому стані, який є зараз.

22 жовтня Трамп заявив про скасування зустрічі з Путіним, а США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтогазових компаній — «Роснафти» та «Лукойлу». Трамп сказав, що «відчув, що час [ввести нові санкції проти Росії] настав».