Axios: На зустрічі із Зеленським Трамп був жорстким. Він відхилив прохання про Tomahawk «заради дипломатії»

Під час зустрічі в Білому домі 17 жовтня президент США Дональд Трамп відхилив прохання президента Володимира Зеленського передати Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk.

Про це пише Axios із посиланням на два джерела, знайомі з ходом перемовин.

Одне з джерел зазначило, що зустріч була «нелегкою», а інше просто сказало, що «вона була поганою». Джерела повідомляють, що Трамп зробив кілька різких заяв на зустрічі, а в певні моменти «ставав дещо емоційним». Ніхто не кричав, але Трамп «був жорстким». Зустріч раптово закінчилася через 2,5 години.

«Я думаю, ми закінчили. Подивимося, що буде наступного тижня», — сказав американський президент, маючи на увазі заплановані переговори між ним і Путіним в Будапешті.