Білий дім оприлюднив мирний план Трампа для Гази — 20 пунктів припинення війни

Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих. Ізраїль звільнить 250 ув’язнених бойовиків, які відбувають довічне покарання, а також 1 700 жителів Гази, яких було затримано після 7 жовтня 2023 року.

Він передбачає, зокрема, створення «Ради миру» з президентом США та колишнім премʼєр-міністром Британії Тоні Блером, амністію для ХАМАС та статус «дерадикалізованої зони, що не становитиме загрози для своїх сусідів» для Гази.

У Вашингтоні представили новий мирний план з 20 пунктів, який передбачає завершення війни у секторі Гази.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року. У середині січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників.

Однак у ніч проти 18 березня Ізраїль відновив бойові дії в секторі Гази та почав там масштабні операції.

7 серпня премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна має намір узяти під контроль усю прибережну територію. У середині серпня ізраїльські військові схвалили рамковий план нової наступальної операції на Газу.

Наслідком бойових дій стала гуманітарна криза в секторі Гази. Наприкінці серпня ООН вперше офіційно підтвердила повномасштабний голод у регіоні — з ним зіткнулося понад пів мільйона людей.

Ізраїльські військові 15 вересня розпочали наземний наступ на місто Газа, туди зайшли танки.