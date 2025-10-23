«Це здавалося неправильним». Трамп скасував зустріч із Путіним в Угорщині, яку анонсував раніше

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в Білому домі.

«Це здавалося неправильним. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, до якого маємо прийти, тому я її скасував», — так своє рішення скасувати зустріч прокоментував президент США.

Трамп додав, що щоразу в них із Путіним відбуваються хороші розмови, але вони ні до чого не приводять. Проте він сказав, що пізніше зустрінеться з очільником Кремля, але деталей щодо дати й місця не уточнив.

Такі заяви американський лідер зробив на тлі того, що США ввели санкції проти двох найбільших російських нафтогазових компаній — «Роснафти» та «Лукойлу». Трамп сказав, що «відчув, що час [ввести нові санкції проти Росії] настав».

Що передувало

Трамп і Путін говорили телефоном 16 жовтня. Після того президент США написав, що вони з очільником Кремля зустрінуться в Угорщині. Пізніше він уточнив, що це відбудеться протягом кількох тижнів. Проте вже 21 жовтня представник Білого дому повідомив Reuters, що планів на таку зустріч «у найближчому майбутньому» немає.

Наступного дня після розмови з Путіним Трамп зустрівся із Зеленським у Білому домі. Axios писало, що президент США відхилив прохання передати далекобійні крилаті ракети Tomahawk і «був жорстким».

Пізніше в інтервʼю NBC News Зеленський сказав: «Добре, що президент Трамп не сказав ні, але сьогодні не сказав і так».

Після зустрічі Трамп закликав сторони зупинитися там, де вони перебувають зараз — тобто по лінії фронту. Коли журналісти запитали Зеленського про ці слова президента США, він сказав: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будем розмовляти».

Пізніше з повідомлення Reuters стало відомо, що Росія надіслала США листа, у якому повторила свої попередні умови щодо мирної угоди з Україною. Зокрема, йдеться про контроль над всією територією Донбасу — цей пункт фактично відкидає бачення президента США Дональда Трампа про те, що лінію фронту мають зафіксувати у тому стані, який є зараз.