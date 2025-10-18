Трамп і Зеленський зустрілися вчетверте — прориву не сталося. Ось головне з їхніх заяв

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрілися в Білому домі — це їхня четверта зустріч наживо. Серед тем були далекобійні ракети Tomahawk, деталі зустрічі Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним в Угорщині та інше.

«Бабель» зібрав головне з публічних заяв лідерів.

ППО і далекобійні ракети Tomahawk

«Ми говорили про Tomahawk. Я відкритий в цьому питанні. Ми хотіли б цю зброю. І президент Трамп зазначив, що ми маємо розуміти, що США вона теж потрібна. Але ніхто не знімав цю тему з переговорів», — сказав президент України після перемовин.

За його словами, вони домовилися не говорити про це публічно. США вважають це ескалацією.

Лідери також обговорили ППО. За словами Зеленського, позитивний сигнал полягає в тому, що «ми будемо працювати».

Проте під час перемовин не порушували питання українських ударів по обʼєктах на території РФ. Також не було часу для теми про нові санкції проти РФ. Однак лідери домовилися поговорити телефоном «за тиждень або два».

Зустріч Трампа і Путіна в Угорщині

Трамп до перемовин із президентом України, спілкуючись із журналістами, заявив, що зустріч в Угорщині з Путіним, найімовірніше, буде двосторонньою, але із Зеленським будуть підтримувати звʼязок.

«Ми говорили про Будапешт, президент Трамп розповів про свій діалог з російською стороною. Усі сигнали від росіян для нас не нові, але ми розраховуємо на Трампа, на його тиск на Путіна, щоб зупинити цю війну», — розповів президент України.

Питання територій

«Ми розуміємо позицію російської сторони щодо територій. Росіяни справді хотіли б окупувати всю територію. Але перед припиненням вогню робити якісь погодження щодо територій та інших аспектів... Я думаю, важливо зробити перший крок — припинення вогню. Думаю, що Трамп це розуміє», — сказав Зеленський після зустрічі.

Трамп у власній соцмережі назвав зустріч з українським президентом «дуже цікавою та сердечною». За його словами, Путін і Зеленський «повинні зупинитися там, де вони є».

Коли журналісти запитали Зеленського про цей допис президента США, він сказав: «Ми повинні залишитися там, де ми зараз є. А далі вже будем розмовляти».