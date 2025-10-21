Воєнний стан і мобілізацію продовжили ще на 90 днів

В Україні воєнний стан і загальну мобілізацію продовжили вже 17-й раз — відповідні проєкти № 14128 та № 14129 підтримала Верховна Рада.
Про це стало відомо з трансляції засідання Ради.
За ці рішення проголосували 317 і 315 депутатів відповідно.
Воєнний стан і мобілізацію продовжили на 90 днів, починаючи з 5 листопада, — тобто до 3 лютого 2026 року.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.