Генштаб: За останні десять днів ЗСУ звільнили два села під Добропіллям. У Покровську росіяни накопичили 200 військових

Протягом останніх десяти днів Сили оборони України звільнили два села поблизу Добропілля на Донеччині — Кучерів Яр та Сухецьке.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Також за цей період українські військові ліквідували понад 1 700 військових РФ та 75 одиниць ворожої техніки.

З 21 серпня Збройним Силам вдалося стабілізувати ситуацію на Добропільському напрямку, відновити контроль над дев’ятьма населеними пунктами, ще дев’ять — зачистити від російських диверсійних груп.

Трохи більш ніж за два місяці на цій ділянці фронту армія РФ втратила понад 15 700 своїх військових, 36 танків, 121 бойову броньовану машину, 162 артилерійські системи та 4 689 різних БпЛА.

Скриншот DeepState

Загалом станом на 26 жовтня українські воїни звільнили 185,6 км² та зачистили 243,8 км² території Покровського району Донецької області.

Крім того, у Генштабі прозвітували про ситуацію в Покровську та на підступах до нього. Там кажуть, що росіяни накопичили в місті близько 200 військових завдяки використанню міжпозиційного простору та просочування малих піхотних груп.

«У населеному пункті тривають стрілецькі бої, активно працюють підрозділи БпЛА. Спроби ворога просунутися вглиб та закріпитися в міській забудові припиняються шляхом проведення контрдиверсійних заходів», — додають у Генштабі.

Також останнім часом росіяни нарощують використання бронетехніки в штурмових діях. Так, по всьому фронту з 20 по 25 жовтня зафіксували 41 штурм окупантів за підтримки техніки. Частина таких накатів припали на Покровський напрямок.