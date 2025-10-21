Новини

Новим премʼєром Японії стала Санае Такаїчі — вона перша жінка на цій посаді

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Президент правлячої Ліберально-демократичної партії (ЛДП) Санае Такаїчі офіційно стала першою жінкою на посаді премʼєр-міністра Японії.

Про це пише Kyodo.

Хоча альянс Ліберально-демократичної партії та Японської партії інновацій не має більшості в Палаті представників, кандидатуру Такаїчі схвалили обидві палати парламенту, оскільки опозиція не змогла висунути спільного кандидата.

Такаїчі активізувала підготовку до формування свого кабінету, і наближене до неї джерело повідомило, що вона може призначити депутатку ЛДП Сацукі Катаяму міністром фінансів, оскільки вони обидві є прихильницями мʼякої фінансової політики.

Нова премʼєрка також вирішила призначити депутатку ЛДП Кімі Оноду міністром економічної безпеки, а Рьосея Акадзаву — головного переговірника Японії зі США з питань тарифів — міністром торгівлі, щоб забезпечити безперервність двосторонніх переговорів.

Джерело додало, що Такаїчі готова запропонувати важливі посади своїм чотирьом суперникам на виборах лідера ЛДП в жовтні, що свідчить про її намір продемонструвати єдність партії через новий уряд.

  • Попередній премʼєр-міністр країни Шігеру Ішіба подав у відставку на початку вересня. З моменту приходу до влади його правляча коаліція втратила більшість у парламенті через обурення виборців зростанням вартості життя.