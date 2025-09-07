Премʼєр Японії Ішіба іде у відставку. Що сталось

Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба оголосив, що планує піти у відставку.

Про це повідомляють японський канал NHK та агентство Reuters.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Ішіба доручив своїй Ліберально-демократичній партії, яка керувала Японією майже весь повоєнний період, провести екстрені вибори лідера країни. Він продовжуватиме виконувати свої обовʼязки, доки не буде обрано наступника.

Ішіба обійняв посаду минулого жовтня та пообіцяв боротися з інфляцією, а також провести реформу партії. Однак з моменту приходу Ішіби до влади його правляча коаліція втратила більшість на виборах до обох палат парламенту через обурення виборців зростанням вартості життя.

До сьогодні він відмовлявся від закликів піти у відставку. Натомість зосередився на узгодженні деталей торговельної угоди зі США щодо тарифів президента Дональда Трампа.

Очікувалося, що ЛДП 8 вересня ухвалить рішення, чи проводити спеціальні вибори лідера партії. Однак Ішіба 7 вересня зустрівся у своєму офісі з колишнім прем’єр-міністром Йосіхіде Сугою та міністром сільського господарства Сіндзіро Коідзумі. За даними джерел NHK, Суга та Коідзумі сказали Ішібі, що єдність партії важливіша за все, та запропонували йому піти у відставку до того, як члени його партії подадуть документи про проведення спеціальних виборів лідера.