РФ атакувала Україну 28 ракетами та понад 400 дронами. Як спрацювала ППО

У ніч на 22 жовтня російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України дронами та ракетами різного типу. Усього росіяни запустили 28 ракет та 405 безпілотників.

Про це звітують Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару була Київщина. Також постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Черкащина, Чернігівщина та Одещина.

Цього разу РФ атакувала Україну такою зброєю:

11 балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23;

9 крилатими ракетами «Іскандер-К»;

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал»;

4 керованих авіаційними ракетами Х-59/69;

405 ударними БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотниками інших типів.

Станом на 12:30 українська ППО знешкодила 349 повітряних цілей:

333 ворожі БпЛА типу Shahed, «Гербера» та безпілотники інших типів;

8 крилатих ракет «Іскандер-К»;

6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23;

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Проте 12 ракет та 55 ударних БпЛА влучили у 26 місцях. Ще в 19 впали уламки. Крім того, 17 БпЛА не досягли цілей, їх локаційно втрачено.