Обмін полоненими, блекаут на ЧАЕС та вирок Diddy. Головне за тиждень

Цього тижня відбулись важливі вибори в низці європейських і не тільки країн, а ЄС відновив санкції проти Ірану за його ядерну програму. Через російську атаку на ЧАЕС стався блекаут, а фігурант справи про вбивство нардепа Андрія Парубія отримав нову підозру.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Вибори в Молдові, Чехії та Грузії

У Молдові 28 вересня пройшли парламентські вибори. За їхніми результатами перемогу здобула проєвропейська Партія дії та солідарності чинної президентки Молдови Майї Санду. З результатом 50,2% партія змогла отримати більшість у парламенті.

У Чехії 3 та 4 жовтня також пройшли парламентські вибори. На них перемогла популістська партія ANO колишнього премʼєр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди. Більшості політсила не отримала.

У Грузії 4 жовтня пройшли місцеві вибори. У масштабах всієї країни найбільше голосів отримала проросійська «Грузинська мрія» — 81,7%. На виборах мерів у Тбілісі, Руставі, Кутаїсі, Батумі та Поті перемогу також здобули кандидати від «Грузинської мрії».

Вибори в Грузії супроводжувались масовими заворушеннями: найбільші опозиційні партії їх бойкотували, а протестувальники штурмували президентський палац у Тбілісі.

ЄС відновлює санкції проти Ірану

Рада Євросоюзу 29 вересня погодилася ввести санкції щодо діяльності Ірану в галузі ядерного нерозповсюдження, які призупинили після набрання чинності ядерної угоди у 2015 році.

Заборона, зокрема, стосується експорту зброї до Ірану та передачі будь-яких предметів, матеріалів, товарів і технологій, які можуть сприяти діяльності, пов’язаній із збагаченням і переробкою урану, а також іранським програмам балістичних ракет.

Вбивство Андрія Парубія

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію.

А 3 жовтня підозрюваному в убивстві Михайлу Сцельнікову оголосили ще одну підозру — у державній зраді.

Обмін полоненими

2 жовтня з російського полону повернулись 185 бійців і 20 цивільних.

Серед звільнених з полону були представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

1 9















Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Атаки Росії та блекаут на ЧАЕС

Протягом тижня Росія неодноразово атакувала Україну дронами й ракетами. Зокрема, ввечері 1 жовтня армія РФ атакувала енергообʼєкт у місті Славутич у Київській області. Через це в місті та в частині Чернігівщини зникло світло.

Також стався блекаут і на Чорнобильській АЕС — без електроенергії залишився конфайнмент, який є ключовим обʼєктом, що ізолює зруйнований четвертий енергоблок. Блекаут тривав близько трьох годин.

Ще одна масштабна атака сталась у ніч проти 3 жовтня — по Україні запустили понад 400 дронів і ракет, били по енергетиці. Це була найбільш масована атака на газовидобувну інфраструктуру України від початку повномасштабної війни.

4 жовтня росіяни атакували два пасажирських поїзди на Сумщині. Одна людина загинула, близько 30 постраждали.

А в ніч проти 5 жовтня росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на Львівську область — запустили майже 550 дронів і ракет. Загинула ціла родина з чотирьох людей

Вирок для репера Diddy

Американського репера Шона «Дідді» Комбса 3 жовтня засудили до чотирьох років і двох місяців позбавлення волі за звинуваченнями, повʼязаними з проституцією.

Ще в липні присяжні визнали його винним в організації поїздок оплачуваних чоловіків з ескорту для участі в сексуальних виступах під впливом наркотиків з подругами Комбса, поки він записував відео та мастурбував. Однак його виправдали за більш серйозними звинуваченнями в рекеті й торгівлі людьми для сексуальної експлуатації, які могли б призвести до довічного увʼязнення.