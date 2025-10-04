Удар РФ по Шостці на Сумщині: у вагоні одного з потягів виявили тіло загиблого

Унаслідок російських ударів по вокзалу в місті Шостка Сумської області 4 жовтня загинула одна людина, серед постраждалих є діти.
Про це повідомили у прокуратурі Сумщини.
Тіло 71-річного чоловіка виявили у вагоні одного з потягів, в який влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі Шостки.
Кваліфікацію кримінального провадження змінили на ч. 2 ст. 438 КК України — вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людини.
За даними ДСНС, наразі відомо про 7 постраждалих від атаки безпілотників по вокзалу в Шостці. Дві людини — у реанімації. Серед поранених — троє дітей.
Під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під повторний обстріл, однак ніхто з них не постраждав.
Через удари по критичній інфраструктурі Сумщини знеструмлено Шостку та частково Шосткинський район, повідомили в «Сумиобленерго». Пошкоджені також водогін і система газозабезпечення.
- Росіяни 4 жовтня близько 11:50 атакували дроном два пасажирські поїзди на вокзалі в Шостці на Сумщині. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська — Новгород-Сіверський. Коли почалась евакуація людей, ворог атакував повторно — в електровоз поїзда Київ — Шостка.