Росіяни атакували два пасажирських поїзди на Сумщині. Постраждали пасажири і залізничниця (оновлено)

Росіяни 4 жовтня близько 11:50 атакували дроном два пасажирських поїзди на вокзалі в Шостці на Сумщині. Постраждали близько 30 пасажирів і принаймні одна працівниця «Укрзалізниці».

Про наслідки атаки повідомляють очільник Сумської ОВА Олег Григоров, президент Володимир Зеленський, віцепремʼєр-міністр Олексій Кулеба і «Суспільне» з посиланням на коментар виконувачки обовʼязків голови Шосткинської РВА Оксани Тарасюк.

Росіяни атакували вокзал двічі. Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещенська — Новгород-Сіверський. Коли почалась евакуація людей, ворог атакував повторно — в електровоз поїзда Київ — Шостка.

Наразі відомо, що серед постраждалих — троє дітей. Прокуратура Сумщини повідомляє, що це троє братів — 14, 11 і 7 років. Окупанти поранили і їхню 44-річну матір.

Щонайменше вісьмох пасажирів госпіталізували.

Також постраждала щонайменше одна працівниця «Укрзалізниці» — касирка приміського поїзда, який росіяни атакували першим.

Медичні бригади вже доправили поранених до лікарень і надають необхідну допомогу. Інші люди перебувають в укриттях під контролем рятувальників. Їх евакуюють після завершення тривоги. На місті працює оперативний штаб і всі екстрені служби.

Шосткинська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).