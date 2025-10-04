У Грузії проходять місцеві вибори — люди вийшли на протести й скандують: «Революція»

У Грузії 4 жовтня проходять вибори до органів місцевого самоврядування. Тим часом у столиці Тбілісі сотні людей вийшли на акцію протесту.

Про це пишуть «Ехо Кавказу» і News Georgia.

Муніципальні вибори у Грузії стартували о 08:00 за місцевим часом. Громадяни оберуть 2 058 членів 64 муніципальних рад і 64 мерів.

У голосуванні беруть участь 12 партій: «Батьківщина, мова, віра», «Консерватори для Грузії», «Наша обʼєднана Грузія», «Вільна Грузія», «Альянс патріотів», «Сильна Грузія — Лело», «Грузія», Партія зелених, «Народна влада», «Гахарія — За Грузію», «Гірчі» та «Грузинська мрія».

У 26 містах і муніципалітетах кандидатів на посаду мера висунула лише «Грузинська мрія».

Великі опозиційні партії бойкотують голосування. Серед них — «Коаліція за зміни» та «Єдиний національний рух», які на парламентських виборах 2024 року посіли друге та третє місця. Не беруть участі також «Федералісти» та кілька інших прозахідних сил.

Вибори в Грузії відбуваються на тлі політичних репресій проти опозиційних діячів і громадянського суспільства. Через це в центрі Тбілісі проходить багатолюдна акція протесту.

Учасники тримають прапори Грузії, Євросоюзу, США та України, плакати з антиурядовими гаслами й фотографіями політичних в’язнів — активістів, журналістів і політиків, затриманих після протестів, що розпочалися наприкінці минулого року. Періодично натовп скандує: «Революція».

До протесту приєдналися вісім опозиційних партій, які бойкотують вибори та називають їх «фарсом» і «російською спецоперацією».

Поліція посилила заходи безпеки — у дворі парламенту розташували спецназ, на площі Свободи помітили евакуатори. Журналісти повідомляють про проблеми зі зв’язком у районі урядових будівель.

Грузинський премʼєр, лідер «Грузинської мрії» Іраклій Кобахідзе пригрозив тюремними термінами організаторам та учасникам акції в разі порушення закону. За його словами, «на будь-який маленький сюрприз» влада відповість «великим сюрпризом».