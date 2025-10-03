У Чехії стартували парламентські вибори. В опитуваннях лідирує партія експремʼєра, який обіцяє скоротити підтримку України

У пʼятницю, 3 жовтня, у Чехії стартували дводенні вибори до парламенту. В опитуваннях лідирує популістська партія ANO колишнього премʼєр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди.

Про це пишуть Reuters та e15.

Виборчі дільниці відкрились о 14:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом) і працюватимуть до 22:00. 4 жовтня вони відкриються о 08:00 і працюватимуть до 14:00, після чого почнеться підрахунок голосів — результати оголосять того ж дня ввечері.

Опитування прогнозують, що партія ANO Бабіша може отримати понад 30% голосів, тоді як коаліція Spolu під керівництвом чинного премʼєра Петера Фіали — лише 19%.

На третьому місці — ультраправа партія SPD (Svoboda a přímá demokracie) правопопуліста Томіо Окамури, який відомий антиукраїнськими заявами. У неї 13% голосів.

Четверте місце в опитуваннях посідає центристська партія STAN — 11% голосів, Чеська піратська партія має 10%, лівопопулістська Stačilo! — 7%, а ультраправа AUTO — 6%.

Напружені відносини ANO зі Spolu та її союзниками означають, що партії, можливо, доведеться шукати підтримку в антиєвропейських та антинатівських партій — SPD і крайньо лівої Stacilo!, щоб сформувати бажаний однопартійний уряд.

У липні Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України. Фіала тоді заявляв, що скасування цієї ініціативи було б великою помилкою.

Чеська ініціатива з артилерійськими снарядами

У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників докластися грошима до цієї ініціативи — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва та інші країни.

Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 мільйона. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.