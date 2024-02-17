Чехія знайшла для України близько 800 тисяч снарядів, але шукатиме фінансування для передачі

Чехія знайшла джерела близько 800 тисяч боєприпасів за межами країн Європейського Союзу. Країна може може поставити їх Україні за лічені тижні, проте шукатиме для цього фінансування.

Про це на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив президент Чехії Петр Павел, передає чеське видання České noviny.

«Ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо доставити в Україну», — наголосив чеський президент.

Петр Павел пояснив, що Чехія шукає військове постачання по світу, а потім координується з країнами-партнерами НАТО для доставки боєприпасів в Україну. Він закликав союзників, зокрема США, Німеччину і Швецію, допомогти з фінансуванням для передачі цих снарядів Україні. Водночас Чехія не називає країни, в яких знайшла джерела боєприпасів.

«Поки країни Європейського Союзу не зможуть достатньо збільшити свої потужності з виробництва артилерійських боєприпасів, ми пропонуємо закуповувати боєприпаси для України також в інших країнах», — сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.

Петр Павел також заявив, що Захід має збільшити допомогу для України, підтримувати її зброєю та боєприпасами з усіх доступних джерел.