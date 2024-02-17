Чехія знайшла для України близько 800 тисяч снарядів, але шукатиме фінансування для передачі

Чехія знайшла джерела близько 800 тисяч боєприпасів за межами країн Європейського Союзу. Країна може може поставити їх Україні за лічені тижні, проте шукатиме для цього фінансування.
Про це на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив президент Чехії Петр Павел, передає чеське видання České noviny.
«Ми знайшли пів мільйона снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри, які ми зможемо доставити в Україну», — наголосив чеський президент.
Петр Павел пояснив, що Чехія шукає військове постачання по світу, а потім координується з країнами-партнерами НАТО для доставки боєприпасів в Україну. Він закликав союзників, зокрема США, Німеччину і Швецію, допомогти з фінансуванням для передачі цих снарядів Україні. Водночас Чехія не називає країни, в яких знайшла джерела боєприпасів.
«Поки країни Європейського Союзу не зможуть достатньо збільшити свої потужності з виробництва артилерійських боєприпасів, ми пропонуємо закуповувати боєприпаси для України також в інших країнах», — сказала міністр оборони Чехії Яна Чернохова.
Петр Павел також заявив, що Захід має збільшити допомогу для України, підтримувати її зброєю та боєприпасами з усіх доступних джерел.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів, оскільки військам на фронті їх не вистачає. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року, тобто до березня 2024 року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз до кінця 2024 року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину з них передадуть Україні. Проте Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела пише, що до березня передати мільйон боєприпасів не встигнуть — усе через постійні затримки у виробництві та занепокоєння щодо виснаження запасів країн-членів блоку.