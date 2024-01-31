Bloomberg: Євросоюз не зможе поставити Україні обіцяний мільйон снарядів до березня

Європейський Союз не зможе передати Україні обіцяний мільйон снарядів до 1 березня 2024 року через постійні затримки у виробництві та занепокоєння щодо виснаження запасів країн-членів блоку.
Про це пише Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.
До березня 2024 року ЄС зможе поставити Україні приблизно 600 тисяч снарядів. Міністри оборони, які незабаром зустрінуться в Брюсселі, можуть спробувати підрахувати інші поставки, щоб збільшити загальну кількість відправлених снарядів, проте все одно не досягнуть поставленої мети в мільйон боєприпасів.
Раніше Politico писало, що ключова причина затримки снарядів ― повільне виробництво. По-перше, на тлі попиту істотно зросла вартість виробництва. Виготовити найпростіший снаряд калібру 155 мм зараз коштує €8 тисяч ― проти двох тисяч до повномасштабного російського вторгнення в Україну. По-друге, зараз існує 14 модифікацій цих снарядів, і країнам НАТО слід стандартизувати їхні параметри. Процес уже почався, але він потребує певного часу.
- У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів, оскільки війська на фронті зіткнулися з їхньою нестачею. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Мета — передати Україні мільйон боєприпасів протягом року, тобто до березня 2024 року.
- Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів з обіцяного мільйона.
- Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон заявив, що Європейський Союз до кінця 2024 року зможе виготовити 1,3 мільйона снарядів — частину з них передадуть Україні.