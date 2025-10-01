На ЧАЕС після блекауту повністю відновили електропостачання

Електропостачання на обʼєктах Чорнобильської АЕС, де через атаку РФ по Славутичу стався блекаут, повністю відновили.
Про це повідомили в Міненерго.
Там наголосили, що рівень радіації на обʼєкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.
Президент Володимир Зеленський зазначив, що блекаут на ЧАЕС тривав понад три години.
Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергообʼєкт у Славутичі 20 дронами. Частину з них вдалось збити.
- Росіяни атакували Славутич ввечері 1 жовтня. Через це світло зникло у самому місті та в частині населених пунктів Чернігівщини.
- У Чернігівській області через удар ввели графіки відключення світла. Крім того, внаслідок стрибків напруги без електропостачання залишився саркофаг ЧАЕС.