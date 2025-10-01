На ЧАЕС після блекауту повністю відновили електропостачання

Електропостачання на обʼєктах Чорнобильської АЕС, де через атаку РФ по Славутичу стався блекаут, повністю відновили.

Про це повідомили в Міненерго.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

Там наголосили, що рівень радіації на обʼєкті не перевищує контрольних рівнів. Загроз для населення немає.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що блекаут на ЧАЕС тривав понад три години.

Він наголосив, що росіяни цілеспрямовано атакували енергообʼєкт у Славутичі 20 дронами. Частину з них вдалось збити.