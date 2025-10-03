Росія здійснила наймасованішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України з початку війни

У ніч проти 3 жовтня армія Росії здійснила найбільш масовану від початку повномасштабної війни атаку на газовидобувну інфраструктуру України.
Про це заявили в «Нафтогазі».
У ніч на 3 жовтня по об’єктах «Нафтогазу» на Харківщині та Полтавщині росіяни випустили 35 ракет, суттєва кількість з них — балістичні, і 60 дронів. Частину вдалося збити.
Внаслідок цієї атаки значна кількість обʼєктів пошкоджена. Деякі руйнування критичні.
«Триває ліквідація наслідків удару. Працюємо з партнерами України, щоб реагування на цей удар та його вплив на загальну ситуацію було оперативним та достатнім. Терор ніде не має досягати своєї мети», — зазначив очільник групи «Нафтогаз» Сергій Корецький.
- Росіяни в ніч проти 3 жовтня запустили по Україні 416 цілей: 381 дрон і 35 ракет, основною ціллю була енергетика. Через атаку РФ низка обʼєктів газовидобутку на Полтавщині зупинила роботу.