Вбитому нардепу Андрію Парубію і ще трьом українцям присвоїли звання Герой України посмертно

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня підписав укази про присвоєння звання Герой України посмертно Андрію Парубію та ще трьом відомим українцям.

Укази оприлюднили на сайті президента.

«За визначні особисті заслуги у становленні незалежної України та зміцненні її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена Держави Парубію Андрію Володимировичу — народному депутату України (посмертно)», — йдеться у документі.

Детальніше про убивство українського політика читайте у новині нижче.

Андрій Парубій / Facebook

Крім того, звання Герой України (посмертно) отримали ще три українці:

Геннадій Афанасьєв — активіст громадянського спротиву російській окупації Криму, політвʼязень, публіцист, військовий ЗСУ. Один із незаконно звинувачених у справі так званих терористів групи Сенцова. Загинув у 2022 році під Білогорівкою на Луганщині;

Володимир Вакуленко — дитячий письменник, якого окупанти вбили у травні 2022 року під час окупації Ізюму Харківської області;

Wikimedia / Відредаговано за допомогою ШІ / «Бабель»