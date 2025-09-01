Підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія затримали. Що відомо

Підозрюваного у вбивстві нардепа від «Європейської солідарності» та ексголову Верховної Ради Андрія Парубія затримали.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За словами очільника МВС Ігоря Клименка, ймовірного стрільця затримали на Хмельниччині.

«Багато деталей зараз не буде. Лише скажу, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, продумувався план втечі», — зазначив він.

Міністр розповів, що через 24 години після вбивства правоохоронці вже вийшли на прямий слід стрільця, а через 36 годин — затримали.

Вбивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

У Парубія вистрілили близько 8 разів .За даними джерел «Бабеля», вбивця був одягнений, як курʼєр служби доставки.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій / Facebook

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. У політиці він з 1990 року, коли обрався депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним із засновників Соціал-національної партії України, перейменованої у 2004 у Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».

З 2007 року і понині був народним депутатом Верховної Ради. Вперше обрався від блоку «Наша Україна — Народна самооборона», пізніше від «Батьківщини».

Після Революції гідності і втечі Віктора Януковича Андрія Парубія призначили секретарем Ради нацбезпеки та оборони, посаду обіймав з лютого по червень 2014 року.

У 2016 році став головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який очолив уряд. Був на цій посади до серпня 2019-го. У тому ж році переобрався до Ради від «Європейської соладірності».