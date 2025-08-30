Вбивство Андрія Парубія: Правоохоронці провела пресконференцію

О 17:30 30 серпня правоохоронні органи провели пресконференцію щодо вбивства ексголови Верховної Ради Андрія Парубія.

Пресконференцію наживо транслювало «Суспільне».

Основне з неї:

У загиблого вистрілили близько 8 разів. Особу злочинця ще не встановили.

Злочин дуже ретельно планувався.

Розслідування ведуть спільно поліція, СБУ та прокуратура.

Стріляли з вогнепальної короткоствольної зброї. На даний час зброя не встановлена.

Підготовлені матеріали стосовно незаконного витоку матеріалів [відео] розслідування у телеграм-канали.

Розглядаються різні версії, серед них російський слід.

Немає підстав повʼязувати це вбивство з вбивством Ірини Фаріон [19 липня 2024 року у Львові].

Вбивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. За даними поліції, близько опівдня на 102 надійшло повідомлення про стрілянину у Франківському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

У місті оголосили спецоперацію «Сирена», правоохоронці почали розслідування вбивства.

Хто такий Андрій Парубій

Андрій Парубій / Facebook

Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року в Червонограді Львівської області. У політиці він з 1990 року, коли обрався депутатом Львівської обласної ради.

У 1991 році разом з Олегом Тягнибоком був одним із засновників Соціал-національної партії України, перейменованої у 2004 у Всеукраїнське обʼєднання «Свобода».

З 2007 року і понині був народним депутатом Верховної Ради. Вперше обрався від блоку «Наша Україна — Народна самооборона», пізніше від «Батьківщини». У нинішньому скликанні був представником «Європейської солідарності».

Після Революції гідності і втечі Віктора Януковича Андрія Парубія призначили секретарем Ради нацбезпеки та оборони, посаду обіймав з лютого по червень 2014 року.

У 2016 році став головою Верховної Ради замість Володимира Гройсмана, який очолив уряд. Був на цій посади до серпня 2019-го.