На парламентських виборах у Чехії перемагає партія експремʼєра Бабіша, який має антиукраїнські погляди

У суботу, 4 жовтня, у Чехії завершилися дводенні вибори до парламенту. За їхніми результатами перемогу здобуває популістська партія ANO колишнього премʼєр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди.

Про це повідомляє інформаційний портал CT24.

Виборчі дільниці закрилися о 15:00 за Києвом. Станом на 18:40 вже опрацювали протоколи з 94% виборчих дільниць.

Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, що налічує 200 депутатів.

Так, партія ANO Бабіша отримала 35,5% голосів, тоді як коаліція Spolu під керівництвом чинного премʼєра Петера Фіали — 22,5%.

Третє місце серед партій посіла центристська партія STAN, набравши приблизно 11%.

За нею йдуть Чеська піратська партія з результатом близько 8,7 % голосів та ультраправа політсила SPD (Svoboda a přímá demokracie) правопопуліста Томіо Окамури з результатом трохи менш за 8%.

Явка виборців становила 68%.

Лідер партії ANO, який очолював лівоцентристський уряд Чехії у 2017—2021 роках, раніше заявив, що його мета — створити однопартійний уряд.

У липні Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України. Фіала тоді заявляв, що скасування цієї ініціативи було б великою помилкою.