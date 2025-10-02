Відбувся новий обмін полоненими, Україна повернула 185 бійців і 20 цивільних

У четвер, 2 жовтня, відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, Україна повернула додому 185 своїх військових і 20 цивільних.

Серед повернених бійців — 183 рядових, сержантів, ще двоє — офіцери.

За словами Зеленського, військові пройшли Маріуполь, «Азовсталь» і ЧАЕС. Більшість з них були в полоні ще з 2022 року.

Він додав, що загалом з полону вдалося повернути вже понад 7 тисяч українців.

За даними Координаційного штабу поводження з військовополоненими, частину полонених обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, ще частину — в межах чергового 69-го обміну.

Зазначається, що серед звільнених з полону є представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Звільнені військовослужбовці обороняли країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що найстаршому звільненому військовому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Наймолодшому з повернутих цивільних — 25 років, а найстаршому — 60 років.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що під час обміну вдалося повернути рятувальника, якого росіяни викрали в Мелітополі Запорізької області. Він був начальником пожежно-рятувальної частини.

За його словами, 58 людей зі звільнених — із системи МВС України: 34 гвардійці, 22 прикордонники, працівник ДСНС та один колишній військовий.

У Коордштабі додали, що повернені українці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.