Відбувся новий обмін полоненими, Україна повернула 185 бійців і 20 цивільних

У четвер, 2 жовтня, відбувся новий обмін полоненими між Україною і Росією.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
За його словами, Україна повернула додому 185 своїх військових і 20 цивільних.
Серед повернених бійців — 183 рядових, сержантів, ще двоє — офіцери.
За словами Зеленського, військові пройшли Маріуполь, «Азовсталь» і ЧАЕС. Більшість з них були в полоні ще з 2022 року.
Він додав, що загалом з полону вдалося повернути вже понад 7 тисяч українців.
За даними Координаційного штабу поводження з військовополоненими, частину полонених обміняли згідно з домовленостями у Стамбулі, ще частину — в межах чергового 69-го обміну.
Зазначається, що серед звільнених з полону є представники Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.
Звільнені військовослужбовці обороняли країну на Луганському, Донецькому, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Київському, Сумському та Чернігівському напрямках.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також заявив, що найстаршому звільненому військовому — 59 років, наймолодшому — 26 років. Наймолодшому з повернутих цивільних — 25 років, а найстаршому — 60 років.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що під час обміну вдалося повернути рятувальника, якого росіяни викрали в Мелітополі Запорізької області. Він був начальником пожежно-рятувальної частини.
За його словами, 58 людей зі звільнених — із системи МВС України: 34 гвардійці, 22 прикордонники, працівник ДСНС та один колишній військовий.
У Коордштабі додали, що повернені українці пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та всі передбачені державою виплати.
- Попередній обмін полоненими Україна і РФ провели в День Незалежності, 24 серпня. Україна не називала точної кількості повернених, хоча в РФ повідомляли про формат «146 на 146». Додому повернулися військові та восьмеро цивільних, зокрема журналіст Дмитро Хилюк та ексмер Херсону Володимир Миколаєнко.