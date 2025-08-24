Україна провела обмін полоненими з Росією. Повертаються журналіст Дмитро Хилюк та ексмер Херсону Володимир Миколаєнко

Україна 24 серпня провела обмін полоненими з Росією. Додому повернулись цивільні та військові.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, а також Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених воїнів є представники практично всіх формувань Сил оборони: десантно-штурмових, повітряних, військово-морських, а також воїни ТрО, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Усі звільнені оборонці належать до рядового та сержантського складу. Майже всі вони провели в полоні понад 3 роки.

Військовослужбовці, які сьогодні повернулися, обороняли місто Маріуполь, Луганський, Донецький, Харківський, Запорізький, Херсонський, Миколаївський, Київський, Сумський напрямки, охороняли Чорнобильську АЕС. Також серед повернених є ті, хто опинився в полоні на тимчасово окупованих територіях, у Криму.

Коордштаб не уточнює, скільки саме людей повернули з полону, але пише, що восьмеро з них — цивільні. Російські медіа писали про обмін у форматі «146 на 146».

Зокрема, повернулись двоє українських журналістів: Дмитро Хилюк, який працював в УНІАН, та мелітопольський журналіст Марк Каліуш. Вони були незаконно затримані окупантами в 2022 та 2023 роках.

Серед звільнених цивільних громадян також є медик Сергій Ковальов з батальйону «Госпітальєри», який рятував життя захисників і цивільних під час облоги на заводі «Азовсталь». Повертається додому і колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко, який не пішов на співпрацю з окупантами.

Як пише омбудсман Дмитро Лубінець, наймолодшому звільненому військовому — 26 років, найстаршому — 62 роки.