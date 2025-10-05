РФ масовано атакувала Україну дронами та ракетами. У Запоріжжі та на Львівщині є жертви і постраждалі (оновлено)

Звечора росіяни запустили ударні дрони для атаки на українські регіони. Пізніше стало відомо про зліт бомбардувальників Ту-95 і літаків МіГ-31К, які випустили ракети «Кинджал» і Х-101.

Вибухи лунали у Львові, Івано-Франківську та Рівному. Зокрема, мер Львова Андрій Садовий повідомив, що на тлі атаки частина міста лишилася без світла. Йдеться про такі райони, як Рясне та Левандівка.

Пізніше стало відомо, що внаслідок комбінованої атаки РФ на Львівщині загинули дві людини, ще двоє — травмовані.

Після обстрілів у Львові зайнялося декілька пожеж, зокрема горить індустріальний парк Sparrow. Попередньо, інформації про постраждалих немає.

Міський голова наголосив, що це цивільний об’єкт, «без будь-якої мілітарної складової».

Над містом здійнявся густий дим. Міський голова закликав мешканців зачинити вікна, щоб уберегтися від можливих шкідливих випарів та диму.

Також вночі ворог завдав комбінованого удару по Запоріжжю, застосувавши БпЛА та керовані авіабомби. У місті зафіксовано щонайменше 10 прильотів.

Вибухи спричинили пожежі у приватних будинках та багатоповерхівці, зайнялися автівки.

Унаслідок атаки загинула людина, ще щонайменше десять зазнали поранень. Психологи ДСНС надали допомогу восьми людям, серед яких — одна дитина.

За даними ОВА, унаслідок атаки на ранок знеструмлені понад 67 тисяч абонентів у Запоріжжі та ще понад 6 тисяч — у Запорізькому районі.

Крім того, про знеструмлення повідомляють і на Черкащині. За даними голови ОВА, у Черкаському районі внаслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередачі. Частина абонентів лишилася без світла.

Ціллю росіян цієї ночі стали об’єкти інфраструктури ще у низці регіонів. Так, на Івано-Франківщині під атакою РФ опинилася критична інфраструктура. Також в одній з громад пошкоджено житловий будинок.

На Вінниччині є влучання в промисловий цивільний обʼєкт, а на Чернігівщині росіяни знову атакували об’єкти інфраструктури.