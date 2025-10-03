Убивство Андрія Парубія: затриманому оголосили про нову підозру

Підозрюваному в убивстві народного депутата від «Європейської солідарності» Андрія Парубія оголосили ще одну підозру — у державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За матеріалами справи, понад рік тому жителя Львова Михайла Сцельнікова завербували російські спецслужби. Відтоді він отримував завдання і звітував ворогу про їхнє виконання. Зокрема, він спочатку відстежував та передавав окупантам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.

Після перевірки готовності агента до складнішого завдання, російські куратори доручили йому вбити Андрія Парубія та профінансували підготовку до цього злочину. Щоб виконати завдання, зловмисник відстежував розклад дня та маршрути пересування нардепа. Слідчі стверджують, що водночас він готував план втечі за кордон після вчинення вбивства.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його дії також кваліфікують за ст. 112 (посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю) та ч.1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Убивство Андрія Парубія

Ексголову Верховної Ради та нардепа від «Європейської солідарності» Андрія Парубія вбили у Львові 30 серпня 2025 року. Стрілянина сталась у Франківському районі міста. Внаслідок отриманих травм Парубій загинув на місці.

Опівночі 1 вересня, через 36 годин після вбивства, правоохоронці повідомили, що затримали підозрюваного в убивстві на Хмельниччині. Кажуть, що злочин був ретельно підготовлений: вивчався графік пересувань загиблого, прокладався маршрут, розроблявся план втечі. Підозрюваний — 52-річний львівʼянин Михайло Сцельніков.

Суд 2 вересня відправив Сцельнікова під арешт на два місяці без права на заставу. Сам Михайло зізнався в убивстві в розмові з журналістами. Коментуючи мотиви вбивства, Сцельніков заявив, що це «його помста особисто українській владі».

У медіа була інформація, що це вбивство він скоїв на замовлення спецслужб РФ, які натомість обіцяли чоловіку повернути тіло загиблого на війні сина. Сцельніков цю інформацію заперечив.