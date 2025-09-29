На виборах у Молдові перемогла проєвропейська Партія дії та солідарності

Партія дії та солідарності (PAS) чинної президентки Молдови Майї Санду здобула перемогу на парламентських виборах у країні 28 вересня.

Про це свідчать дані молдовської ЦВК за результатами обробки 99,91% голосів.

Так, партія Санду набрала 50,16% голосів. Це дозволить їй посісти більшість у парламенті.

Друге місце посідає опозиційний «Патріотичний виборчий блок», одним з лідерів якого є колишній проросійський президент Ігор Додон. Блок набрав 24,31% голосів.

До парламенту також проходять блок проєвропейських партій «Альтернатива» (7,97%), Наша партія Ренато Усатого (6,20%) і «Демократія вдома» (5,62%).

На виборах проголосували загалом понад 1,5 мільйона молдован. Явка склала близько 52% виборців.

Втручання РФ у вибори

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Bloomberg 22 вересня також писав, що Росія розробила план, як втручатиметься в парламентські вибори в Молдові. Його мета — послабити шанси Партії дії та солідарності проєвропейської президентки Майї Санду на виборах 28 вересня і врешті-решт домогтися її усунення від влади.

Під час голосування у декількох закордонних дільницях повідомили про мінування — зокрема у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте. У МЗС країни зазначали, що це відбувалося у межах втручання Москви у голосування.