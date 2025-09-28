Парламентські вибори у Молдові: у низці закордонних дільниць заявляють про мінування

У декількох закордонних дільницях для голосування на парламентських виборах у Молдові 28 вересня повідомили про мінування.
Про це інформує Міністерство закордонних справ Молдови.
Зокрема, повідомлення про нібито мінування надійшли з дільниць у Брюсселі, Римі, Генуї, Бухаресті, Ешвіллі та Аліканте.
У молдовському МЗС наголосили, що сповіщення про інциденти почали надходити в межах втручання Росії у виборчий процес у Молдові.
«Державні установи підготувалися до цього сценарію, ми встановили чіткі процедури та співпрацюємо з нашими партнерами з інших країн, аби виборчий процес не постраждав», — йдеться у повідомленні МЗС Молдови.
- 28 вересня у Молдові проходять парламентські вибори, за результатами яких оберуть 101 депутата з мандатом на 4 роки. Раніше президентка Молдови Майя Санду казала про наміри Росії втрутитися та вплинути на результат голосування.
- Росія не вперше намагається вплинути на політичний устрій Молдови. У жовтні 2024 року віцепремʼєр-міністр Молдови Крістіна Герасимов казала, що Росія вклала майже €100 мільйонів у спроби зірвати президентські вибори і референдум про вступ до ЄС.