У Молдові 28 вересня проходять парламентські вибори. Чому вони важливі

У Молдові 28 вересня проходять парламентські вибори, за результатами яких оберуть 101 депутата з мандатом на 4 роки. Раніше президентка Молдови Майя Санду казала про наміри Росії втрутитися та вплинути на результат голосування.

Про це пише молдовське видання NewsMaker

Вперше на парламентських виборах у Молдові запроваджують голосування поштою для громадян, які живуть у 10 країнах, за умови попередньої реєстрації. Центральна виборча комісія затвердила 301 виборчу дільницю за кордоном у 41 країні, серед яких є чотири спеціальні дільниці для обробки голосів поштою. Для жителів лівого берега Дністра відкрили 12 виборчих дільниць.

Посол Молдови в Україні Валеріу Ківерь заявив, що виборчі дільниці в посольстві в Києві та консульстві в Одесі відкрилися на тлі обстрілу, тому це може вплинути на явку виборців.

Станом на 12:06 Центральна виборча комісія країни повідомляє, що вибори проходять без серйозних інцидентів.

На запитання про «виборчий туризм» та чи відомо про такі інциденти на парламентських виборах, чинний премʼєр-міністр країни Дорін Речан заявив, що «влада задокументувала кілька спроб організувати поїздку громадян з лівого берега Дністра до Румунії». Чиновник запевнив, що «ці інциденти задокументували».

«Так само, як і в День тиші, навть сьогодні деякі конкуренти на виборах все ще проводять передвиборчу кампанію. Саме про такі інциденти повідомляється наразі», — додав він.

Пізніше поліцію повідомили про те, що виборців з Російської Федерації організовано перевозили до Республіки Білорусь. Це заборонено законом і кваліфікується як спроба незаконного впливу на виборчий процес.

У Каушанах зафіксували організоване підвезення людей на вибори. Незалежна молдовська громадська організація Promo-LEX, яка займається захистом прав людини, розвитком демократії та моніторингом виборів, задокументувала два випадки, коли виборців привозили на дільниці на авто з Придністров’я. За словами директора місії Ніколае Панфіла, люди приходили і йшли групами, скориставшись своїм правом голосу.

Спостерігачі додали, що деякі з них мали на телефонах відкритий Telegram, де нібито отримували інструкції щодо голосування. У кількох випадках камери телефонів були ввімкнені прямо під час голосування.

Загалом Promo-LEX повідомила про перші порушення, які зафіксувала на 627 виборчих дільницях.

У 93 дільницях голосування почалося не вчасно — раніше або пізніше за 07:00. На шести дільницях не було принаймні одного оператора. На 14 дільницях під час підготовки не працювали камери. На 58 дільницях не виконали гімн або не було прапора. На восьми дільницях скриньки для голосування не опечатали за правилами.

Станом на 08:40 спостерігачі також зафіксували інші інциденти. У трьох випадках — передвиборчу рекламу на території чи поруч із дільницями.

Також фіксують 8 випадків, коли виборці порушили таємницю голосування: фотографували бюлетень або кабінки для голосування стояли неправильно. Ще один підтверджений випадок був у Яссах, Румунія: там представник одного з кандидатів намагався зняти весь процес голосування на відео. У Promo-LEX зазначили, що можуть бути й інші подібні випадки, які ще перевіряють.

Крім того, у Кишиневі (Ватра) зафіксували випадок «чорного піару», а в Пухоє, Яловень — групове голосування без підстав.

Чому парламентські вибори в Молдові важливі

Опитування показують, що Партія президентки Маї Санду PAS може втратити більшість у парламенті, що створить перспективу складної коаліції з іншими силами.

Головними опонентами PAS є кілька сил, серед яких номінально проєвропейський блок «Альтернатива» та проросійський, який очолює колишній президент Ігор Додон.

У своїх соцмережах він звинуватив владу Молдови у незаконному тиску на опозиційні партії. Він також заявив, що «певні західні країни» втручаються у виборчу кампанію, відправляючи високопосадовців для підтримки PAS і погрожуючи скоротити допомогу Молдові, якщо партія зазнає поразки.

Додон відзначався неоднозначними заявами щодо війни України та Росії. Він заявляв, що «всі сторони винні у конфлікті». На питання, кому належить Донецька, Запорізька, Луганська та Херсонська область, експрезидент відповідав, що «за наслідками мирних переговорів буде зрозуміло, де зупиниться війна».

Втручання РФ у вибори

Президентка Молдови Майя Санду 30 липня розповіла, що Росія готує безпрецедентне втручання в парламентські вибори в Молдові, заплановані на вересень.

Санду повідомила, що Кремль інвестує в кілька політичних проєктів, аби провести своїх людей до наступного парламенту. Усі ці проєкти координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми Ілана Шора — лідера проросійської партії «Шор», якого підозрюють у спробі перевороту. Зокрема, за словами Санду, Росія намагається підкуповувати виборців. Лише через криптовалюту планується спрямувати близько €100 мільйонів.

Bloomberg 22 вересня також писав, що Росія розробила план, як втручатиметься в парламентські вибори в Молдові. Його мета — послабити шанси Партії дії та солідарності проєвропейської президентки Майї Санду на виборах 28 вересня і врешті-решт домогтися її усунення від влади.