У США присяжні оголосили вердикт реперу Diddy — його виправдали за найтяжчими статтями

Американський федеральний суд присяжних визнав відомого репера Шона «Дідді» Комбса винним у перевезенні людей для занять проституцією, однак виправдав за найсерйознішими звинуваченнями у справі, серед яких — торгівля людьми для сексуальної експлуатації і змова з метою рекетирства.
Про це передає CNN.
Репера виправдали за обвинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та у змові метою рекетирства, тоді як визнали винним у двох випадках перевезення людей для проституції. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.
Якби Пі Дідді визнали винним у торгівлі людьми, він міг би отримати щонайменше по 15 років за кожен такий випадок. За створення злочинного угруповання йому загрожувало б довічне ув’язнення.
Суддя федерального суду Арун Субраманян попросив адвокатів захисту та прокурорів подати листи з викладом їхніх позицій стосовно можливості звільнення Шона «Дідді» Комбса з-під варти. Прокуратура збирається вимагати, щоб його залишили під вартою, заявляючи, що репер «продовжував скоювати безліч злочинів» після того, як дізнався, що перебуває під слідством.
- Шон Комбс — один з найзаможніших музикантів у світі. Статки 55-річного репера і продюсера оцінюють у $800 мільйонів.
- На початку жовтня 2024 року юрист, який представляє жертв сексуального насильства з боку репера Diddy, передав до суду Нью-Йорка 120 позовів. У них ідеться, що постраждалі зазнавали насильства на приватних вечірках Diddy за участю зірок, як-от Бейонсе, Хлої Кардаш’ян, Джастіна Бібера і Леонардо Ді Капріо. Позивачі стверджують, що на цих вечірках їм, зокрема, підмішували наркотики, змушували займатися сексом із секс-працівниками, знімали це на відео, а потім залякували й шантажували.
- Diddy заарештували 16 вересня, відтоді він перебуває у вʼязниці Нью-Йорка. Він не визнає себе винним.