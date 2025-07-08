МКС видав ордери на арешт лідерів «Талібану» за переслідування жінок

Міжнародний кримінальний суд 8 липня видав ордери на арешт двох лідерів «Талібану» в Афганістані. Їх звинуватили в переслідуванні жінок і дівчат.

Про це повідомив Міжнародний кримінальний суд.

Ордери видали проти Верховного лідера Афганістану Хайбатулли Ахундзади та голови Верховного суду Абдула Хакіма Хаккані.

Міжнародний кримінальний суд заявив, що є достатньо підстав вважати: вони вчинили злочин проти людяності, переслідуючи дівчат, жінок та інших людей через те, що їхня гендерна ідентичність або самовираження не відповідали правилам «Талібану».