ООН: Таліби відправляють до вʼязниці жінок, які зазнали насильства

У звіті ООН про становище жінок в Афганістані йдеться, що представники «Талібану» відправляють тих, хто зазнав жорстокого поводження, у вʼязницю «для захисту». Це відбувається подібно до того, як вʼязниці використовували для розміщення наркозалежних і безхатьків у Кабулі.

В ООН вважають цю практику шкідливою для психічного та фізичного здоровʼя постраждалих.

В Афганістані ліквідували всі державні прихистки для жінок, оскільки таліби не бачать у них потреби. Коли «Талібан» прийшов до влади у 2021 році, у країні було 23 державних центри або притулки для захисту жінок. Зараз їх немає.