Таліби заборонили жінкам займатись спортом

В Афганістані уряд бойовиків руху «Талібан» заборонив жінкам займатись спортом, зокрема жіночій збірній з крикету.

Про це в інтервʼю австралійській телекомпанії SBS заявив заступник голови комісії талібів з питань культури Ахмадулла Васик.

«Я не думаю, що жінкам дозволять грати у крикет, тому що в них немає необхідності в нього грати. У крикеті вони можуть зіткнутися з ситуацією, коли їхні обличчя та тіло не будуть закриті. Іслам не дозволяє так бачити жінок. Зараз же епоха ЗМІ, будуть фотографії та відео, а потім люди будуть дивитися це. Іслам і «Ісламський Емірат [Афганістан]» не дозволяють жінкам грати у крикет або займатися тими видами спорту, де вони наражаються на небезпеку», — заявив Васик.

Посадовці афганської ради з крикету заявляють, що їх офіційно не проінформували про цю заборону щодо жіночої збірної.