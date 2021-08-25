В Афганістані таліби попросили жінок не виходити з дому «з міркувань безпеки». Обіцяють, що це тимчасово

«Наші сили безпеки не навчені тому, як поводитися з жінками, як розмовляти з ними. Поки ми не забезпечимо повну безпеку, ми просимо жінок залишатися вдома», — зазначив Муджахід.

В ООН не тільки «висловили стурбованість» з приводу прав жінок в Афганістані, а й повідомили, що отримали повідомлення про вербування дітей-солдатів і страти талібами. Хоч Рада ООН з прав людини і ухвалила резолюцію, що підтверджує «непохитну прихильність» прав жінок і дівчат, однак вона не відповідає тому, до чого закликали багато правозахисні групи — зокрема, вона не рекомендувала призначення спеціального слідчого ООН по Афганістану.

Таліби казали, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок: бойовики насмерть забили багатодітну матір за відмову готувати їжу на групу з 15 бойовиків, і застрелили жінку через відсутність паранджі.