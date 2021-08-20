НАТО: Із Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб

Від неділі, 15 серпня, уряди різних країн змогли евакуювати зі столиці Афганістану понад 18 тисяч людей. Це повʼязано із захопленням влади у країні радикальним рухом «Талібан».

Про це повідомили в НАТО, пише Reuters.

Альянс пообіцяв подвоїти зусилля для більш ефективної та швидшої евакуації.

За словами чиновника, який відмовився повідомляти агентству своє ім’я, тисячі людей, які прагнуть втекти з країни, досі перебувають в аеропорту Кабулу, хоча таліби закликали людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.