НАТО: Із Кабулу вже евакуювали понад 18 тисяч осіб

Від неділі, 15 серпня, уряди різних країн змогли евакуювати зі столиці Афганістану понад 18 тисяч людей. Це повʼязано із захопленням влади у країні радикальним рухом «Талібан».
Про це повідомили в НАТО, пише Reuters.
Альянс пообіцяв подвоїти зусилля для більш ефективної та швидшої евакуації.
За словами чиновника, який відмовився повідомляти агентству своє ім’я, тисячі людей, які прагнуть втекти з країни, досі перебувають в аеропорту Кабулу, хоча таліби закликали людей, які не мають проїзних документів, повернутися додому.
Як повідомляє CNN, наймасштабнішу евакуацію проводять сили ВПС США. Починаючи з 14 серпня з Кабулу евакуювали понад 7 тисяч людей. Раніше повідомлялося, що США вивозитимуть майже 10 тисяч людей щодня.
- Аеропорт зараз відкритий для військових літаків і для деяких комерційних рейсів. Його безпеку контролюють сили США. Цивільні рейси планують пускати із суботи (21 серпня). Перші два дні після захоплення Кабулу талібами в аеропорту панував хаос, жертвами якого стали щонайменше 12 осіб.
- 19 серпня «Талібан» офіційно оголосив про створення «Ісламського Емірату Афганістан».
- Експрезидент Афганістану Ашраф Гані опублікував відеозвернення, в якому заявив, що на нього готували замах. Він пообіцяв найближчим часом повернутися в Афганістан і спростував чутки про те, що вивіз із країни мільйони доларів.