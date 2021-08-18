Евакуація з Кабулу: США вивозитимуть майже 10 тисяч людей щодня, а нідерландський літак полетів без пасажирів

У міжнародному аеропорту Кабулу посиленими темпами триває евакуація людей, які хочуть покинути Афганістан через захоплення країни бойовиками руху «Талібан». Служба безпеки аеропорту і військові США повністю взяли під контроль ситуацію — літаки прибувають і вилітають з аеропорту щогодини.

Уночі на військовий аеродром сіли девʼять літаків Військово-повітряних сил США Boeing С-17, які доставили спорядження для військових і додатково тисячу американських військовослужбовців. Сім літаків вилетіли назад, забравши до 800 людей, включно з афганцями, які співпрацювали із силами США.

Днем на посадку зайшли ще кілька літаків. У Пентагоні заявили, що нарощують темпи евакуації та щодня вивозитимуть майже 10 тисяч людей. З Кабулу американська авіація вже вивезла понад 5 тисяч людей.