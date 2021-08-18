Эвакуация из Кабула: США будут вывозить почти 10 тысяч человек ежедневно, а нидерландский самолет улетел без пассажиров

В международном аэропорту Кабула усиленными темпами продолжается эвакуация людей, которые хотят покинуть Афганистан из-за захвата страны боевиками движения «Талибан». Служба безопасности аэропорта и военные США полностью взяли под контроль ситуацию — самолеты прибывают и вылетают из аэропорта каждый час. Ночью на военный аэродром сели девять самолетов Военно-воздушных сил США Boeing С-17, которые доставили снаряжение для военных и дополнительно тысячу американских военнослужащих. Семь самолетов вылетели обратно, забрав с собой до 800 человек, включая афганцев, которые сотрудничали с силами США. Днем на посадку зашли еще несколько самолетов. В Пентагоне заявили, что наращивают темпы эвакуации и ежедневно будут вывозить до 10 тысяч человек. Из Кабула американская авиация уже вывезла более 5 тысяч людей.

Британские силы сегодня планируют эвакуировать еще тысячу граждан Великобритании и афганских беженцев. Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что из Кабула королевские ВВС вывезли 2 052 афганца, весь дипломатический корпус, кроме посла, а также часть британских граждан, которые работали в стране по контракту. Франция в ночь на 18 августа вторым самолетом эвакуировала 216 человек, в том числе 184 афганцев — это люди, которые прятались в здании французского посольства в Кабуле. Их доставили в Абу-Даби. Первый самолет вывез из страны 41 человека — их уже доставили в Париж. Первый самолет австралийских Королевских ВВС С-130 вывез 26 человек (граждане Австралии, Афганистана и один иностранный чиновник, работавший в международном агентстве). Самолет 3 часа назад прибыл в Объединенные Арабские Эмираты. В Германии сообщили, что самолеты Бундесвера уже вывезли из аэропорта Кабула 269 человек, включая немцев, афганцев и граждан других государств, и планируют проводить эвакуацию до 30 сентября. Правительство ФРГ одобрило соответствующий мандат, который предполагает участие до 600 немецких военнослужащих в миссии. Стоимость миссии оценивают в €40 миллионов. Один транспортный Boeing С-17, отправленный Нидерландами совместно с Финляндией и Норвегией, не смог забрать людей и улетел пустым. Он полчаса простоял в ожидании. В 14:30 (по Киеву) второй нидерландский С-17 забрал 35 человек (граждане Нидерландов, Бельгии, Германии и Британии).