За 150 украинцами в Афганистан вылетел самолет Минобороны. Есть два плана их эвакуации

Более 150 украинцев, членов их семей и иностранцев сообщили о желании эвакуироваться из Афганистана. Туда утром 18 августа вылетел самолет Министерства обороны Украины, есть два плана, как их оттуда вывезти.

Об этом пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко рассказал Интерфаксу.

«Отрабатываем два плана: вывоз граждан самолетом, который уже размещается в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который сегодня вылетел из Киева», — отметил Николенко.