За 150 українцями в Афганістан вилетів літак Міноборони. Є два плани їхньої евакуації

Понад 150 українців, членів їхніх сімей та іноземців повідомили про бажання евакуюватися з Афганістану. Туди вранці 18 серпня вилетів літак Міністерства оборони України, загалом є два плани, як їх звідти вивезти.
Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів Інтерфаксу.
«Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян літаком, який уже розміщується в аеропорту Кабулу, й евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва», — зазначив Ніколенко.
Зараз українські дипломати працюють над трьома завданнями:
- Безпечний коридор для доступу до аеропорту, адже ситуація там залишається частково неконтрольованою, частина аеропорту закрита, іншу контролюють іноземні війська, на підʼїздах до аеропорту встановили блокпости.
- Безпечна посадка людей на літак і його технічна підготовка.
- Отримання дозволу на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану.
Евакуація розпочнеться, щойно вирішать ці питання. У МЗС сподіваються, що це станеться найближчим часом.
Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що на військовій базі в Кабулі перебувають 12 українців. Найближчим часом їх евакуюють з бази або силами Києва, або силами іноземців, які укладали з ними контракт. Кулеба наголосив, що це колишні військовослужбовці, а не чинні, у них міжнародний контракт з компанією, що є субконтрактором ООН.
- Наразі у столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
- Дві доби в аеропорту Кабулу панував хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.