За 150 українцями в Афганістан вилетів літак Міноборони. Є два плани їхньої евакуації

Понад 150 українців, членів їхніх сімей та іноземців повідомили про бажання евакуюватися з Афганістану. Туди вранці 18 серпня вилетів літак Міністерства оборони України, загалом є два плани, як їх звідти вивезти.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко розповів Інтерфаксу.

«Відпрацьовуємо два плани: вивезення громадян літаком, який уже розміщується в аеропорту Кабулу, й евакуація літаком Міністерства оборони України, який вилетів сьогодні з Києва», — зазначив Ніколенко.