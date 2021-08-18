Глава МЗС Кулеба пояснив, чому з військової бази у Кабулі досі не евакуювали 12 українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з одним із 12 українців, які перебувають на військовій базі поблизу Кабула, домовився про координацію дій задля їхнього безпечного повернення в Україну.

Про це урядовець повідомив у соціальних медіа.

«Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього — спокою і координації», — наголосив Кулеба та спростував неправдиві повідомлення про «12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані».

Посольство України в Таджикистані від самого початку подій перебуває в контакті з українцями, тому їх ніхто не «кидав».

Також Кулеба пояснив, що на базі залишились не тільки українці, а й громадяни інших держав.

«Українці — молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази — неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання», — зазначив міністр та додав, що загрози життю та безпеці наших громадян немає.