Глава МЗС Кулеба пояснив, чому з військової бази у Кабулі досі не евакуювали 12 українців

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з одним із 12 українців, які перебувають на військовій базі поблизу Кабула, домовився про координацію дій задля їхнього безпечного повернення в Україну.
Про це урядовець повідомив у соціальних медіа.
«Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії. Надскладна ситуація в Афганістані вимагає саме цього — спокою і координації», — наголосив Кулеба та спростував неправдиві повідомлення про «12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані».
Посольство України в Таджикистані від самого початку подій перебуває в контакті з українцями, тому їх ніхто не «кидав».
Також Кулеба пояснив, що на базі залишились не тільки українці, а й громадяни інших держав.
«Українці — молодці. Проявляють себе організовано, дисципліновано і як лідери. Просто так взяти і вийти з бази — неможливо. Потрібен коридор. І це окреме питання», — зазначив міністр та додав, що загрози життю та безпеці наших громадян немає.
«Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань», — розповів очільник МЗС та наголосив, що ці люди є колишніми, а не чинними військовослужбовцями.
«Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти тезу про «військовослужбовців», — наголосив Дмитро Кулеба.
Відтак українців вивезуть з бази або силами Києва, або силами іноземців, які укладали з ними контракт.
«За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку. Ще раз — для мене і усього МЗС достатньо двох слів «громадянин України», щоб зробити все, аби допомогти, забезпечити повернення, гарантувати безпеку», — резюмував міністр.
Річ у тім, що упродовж доби, 17 серпня, соцмережі та низка ЗМІ поширювали інформацію про те, що Україна покинула своїх громадян на військовій базі в Кабулі, де їм загрожує розстріл.
Наразі у столиці Афганістану триває масова евакуація дипломатів і громадян інших країн. Також евакуюють афганців, які співпрацювали зі США та союзниками. 16 серпня в тисняві та при падінні з літака загинули щонайменше 7 людей. Ще двох афганців застрелили американські бійці. Військові підкреслили, що вбиті першими відкрили вогонь. Чи були вони талібами — невідомо.
Дві доби в аеропорту Кабулу спостерігався хаос — цивільні рейси досі не приймають, для них повітряні ворота столиці планують відкрити в суботу, 21 серпня. 17 серпня ситуація стабілізувалася — літаки вільно сідають і вилітають.
- «Талібан» було створено у 1994 році. З 1996 до 2001 року таліби були при владі в Афганістані та контролювали більшість території країни. Після повалення свого уряду у 2001 році таліби розпочали бойові дії проти влади.
- Після терактів 11 вересня 2001 року у США та відмови «Талібану» видати американцям лідера терористичної організації «Аль-Каїда» Усаму бен Ладена до країни ввели американські війська.
- У лютому 2020 року представники США і руху «Талібан» підписали мирну угоду, яка передбачала виведення іноземних військ з Афганістану протягом 18 місяців після її підписання. До кінця літа 2021 року весь американський контингент мав покинути країну. Утім з виведенням військ таліби почали наступ і без бою захопили 21 з 34 столиць Афганістану. Після цього вони взяли Кабул.