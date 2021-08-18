Глава МИД Кулеба объяснил, почему с военной базы в Кабуле до сих пор не эвакуировали 12 украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с одним из 12 украинцев, находящихся на военной базе близ Кабула, договорился о координации действий для их безопасного возвращения в Украину.
Об этом чиновник сообщил в социальных медиа.
«Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого — спокойствия и координации», — отметил Кулеба и опроверг ложные сообщения о «12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане».
Посольство Украины в Таджикистане с самого начала событий находится в контакте с украинцами, поэтому их никто не «бросал».
Также Кулеба пояснил, что на базе остались не только украинцы, но и граждане других государств.
«Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и покинуть базу — невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос», — отметил министр и добавил, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет.
«Этот вопрос на особом контроле. Идет спокойный переговорный процесс о путях выезда, без конфликтов или каких-то запугиваний», — рассказал глава МИД и подчеркнул, что эти люди являются бывшими, а не действующими военнослужащими.
«Они бывшие военнослужащие, но на базе в Кабуле находятся как частные лица по международному контракту с компанией-субконтрактором ООН. Поэтому просьба к СМИ и пользователям соцсетей не вестись на провокации и не разгонять тезис о «военнослужащих», — отметил Дмитрий Кулеба.
В дальнейшем украинцев вывезут с базы или силами Киева, или силами иностранцев, которые заключали с ними контракт.
«Любому сценарию мы предоставим полную поддержку. Еще раз — для меня и всего МИД достаточно двух слов «гражданин Украины», чтобы сделать все, чтобы помочь, обеспечить возвращение, гарантировать безопасность», — резюмировал министр.
Дело в том, что в течение суток, 17 августа, соцсети и ряд СМИ распространяли информацию о том, что Украина бросила своих граждан на военной базе в Кабуле, где им грозит расстрел.
Сейчас в столице Афганистана продолжается массовая эвакуация дипломатов и граждан других стран. Также эвакуируют афганцев, которые сотрудничали со США и союзниками. 16 августа в давке и при падении со взлетавшего самолета погибли минимум 7 человек. Еще двух афганцев застрелили американские бойцы. Военные подчеркнули, что убитые первыми открыли огонь. Были ли они талибами — неизвестно.
Двое суток в аэропорту Кабула наблюдался хаос — гражданские рейсы до сих пор не принимают, для них воздушные ворота столицы планируют открыть в субботу, 21 августа. 17 августа ситуация стабилизировалась — самолеты свободно приземляются и вылетают.
- «Талибан» был создан в 1994 году. С 1996 до 2001 года талибы были у власти в Афганистане и контролировали часть территории страны. После свержения своего правительства в 2001 году талибы начали боевые действия против власти.
- После терактов 11 сентября 2001 года в США и отказа «Талибана» выдать американцам лидера террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена в страну ввели американские войска.
- В феврале 2020 года представители США и движения «Талибан» подписали мирное соглашение, которое предусматривало вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. К концу лета 2021 года весь американский контингент должен был покинуть страну. Но с выводом войск талибы начали наступать и без боя захватили 21 из 34 столиц Афганистана. После этого они взяли Кабул.