Глава МИД Кулеба объяснил, почему с военной базы в Кабуле до сих пор не эвакуировали 12 украинцев

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с одним из 12 украинцев, находящихся на военной базе близ Кабула, договорился о координации действий для их безопасного возвращения в Украину.

Об этом чиновник сообщил в социальных медиа.

«Мы договорились полностью координировать наши общие действия. Сложнейшая ситуация в Афганистане требует именно этого — спокойствия и координации», — отметил Кулеба и опроверг ложные сообщения о «12 военнослужащих, которых Украина бросила на произвол судьбы на базе в Афганистане».

Посольство Украины в Таджикистане с самого начала событий находится в контакте с украинцами, поэтому их никто не «бросал».

Также Кулеба пояснил, что на базе остались не только украинцы, но и граждане других государств.

«Украинцы — молодцы. Проявляют себя организованно, дисциплинированно и как лидеры. Просто так взять и покинуть базу — невозможно. Нужен коридор. И это отдельный вопрос», — отметил министр и добавил, что угрозы жизни и безопасности наших граждан нет.