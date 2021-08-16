Военные США остановили все полеты в аэропорту Кабула. Десантники зачищают полосу от людей

Американские военные временно приостановили все воздушные операции в аэропорту Кабула, пока десантники и силы безопасности пытаются расчистить аэродром от нескольких тысяч афганцев, которые пытаются покинуть страну.

Об этом CNN сообщил представитель Министерства обороны США.

Взлеты и посадки всех самолетов временно запрещены. Аэропорт возобновит работу после того, как военные «убедятся, что ВПП безопасна».

У аэропорта собрались тысячи людей, часть из которых впоследствии ворвались на территорию. Некоторые люди блокировали движение самолетов, забираясь на фюзеляжи и цепляясь за шасси.

Несколько часов назад сообщалось гибели в давке минимум пяти человек. Еще минимум двое людей упали с военного транспортника ВВС США C-17 Globemaster, когда тот поднялся в небо.

В 18:00 корреспондент CNN сообщил, что воздушные операции в аэропорту возобновлены — военные расчистили аэродром от людей, но ожидают, что толпы продолжат собираться и временные приостановки работы еще будут.