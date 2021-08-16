Военные США остановили все полеты в аэропорту Кабула. Десантники зачищают полосу от людей

Американские военные временно приостановили все воздушные операции в аэропорту Кабула, пока десантники и силы безопасности пытаются расчистить аэродром от нескольких тысяч афганцев, которые пытаются покинуть страну.
Об этом CNN сообщил представитель Министерства обороны США.
Взлеты и посадки всех самолетов временно запрещены. Аэропорт возобновит работу после того, как военные «убедятся, что ВПП безопасна».
У аэропорта собрались тысячи людей, часть из которых впоследствии ворвались на территорию. Некоторые люди блокировали движение самолетов, забираясь на фюзеляжи и цепляясь за шасси.
Несколько часов назад сообщалось гибели в давке минимум пяти человек. Еще минимум двое людей упали с военного транспортника ВВС США C-17 Globemaster, когда тот поднялся в небо.
В 18:00 корреспондент CNN сообщил, что воздушные операции в аэропорту возобновлены — военные расчистили аэродром от людей, но ожидают, что толпы продолжат собираться и временные приостановки работы еще будут.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Талибы с начала июля вели активные бои за территорию, а в начале августа с боями начали занимать центры провинций. 11 августа талибы приблизились к Кабулу.
- 15 августа талибы окружили Кабул, начав переговоры с правительством о передаче власти. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, а «Талибан» заявил, что взял под контроль всю территорию. В 16:00 Кабул пал. «Талибан» отказался от переходного периода и потребовал полной передачи власти.
- Все страны, в том числе Украина, начали масштабную эвакуацию своих граждан и дипломатов. Вся эвакуация идет через международный аэропорт Кабула.