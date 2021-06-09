Украинский военный контингент покинул Афганистан

Украинское командование вывело из Афганистана весь украинский персонал в рамках сворачивания миссии НАТО «Решительная Поддержка», которая началась 1 января 2015 года.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в период с 1 по 5 июня самолет ВВС Украины Ил-76МД вывез на родину 21 военнослужащего, которые входили в состав тренировочно-совещательной миссии НАТО.

Украинские военные в Афганистане работали в штабе миссии, вели инженерную разведку объектов и местности (дорог), вели работы по разминированию, дежурили в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.

«Полученный опыт при выполнении задач миссии НАТО «Решительная поддержка» украинские военнослужащие будут применять на родине. В частности, выполняя задачи по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил», — отметили в Генштабе.