Украинский военный контингент покинул Афганистан

Украинское командование вывело из Афганистана весь украинский персонал в рамках сворачивания миссии НАТО «Решительная Поддержка», которая началась 1 января 2015 года.
Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, в период с 1 по 5 июня самолет ВВС Украины Ил-76МД вывез на родину 21 военнослужащего, которые входили в состав тренировочно-совещательной миссии НАТО.
Украинские военные в Афганистане работали в штабе миссии, вели инженерную разведку объектов и местности (дорог), вели работы по разминированию, дежурили в составе сил сводного отряда быстрого реагирования и тому подобное.
«Полученный опыт при выполнении задач миссии НАТО «Решительная поддержка» украинские военнослужащие будут применять на родине. В частности, выполняя задачи по противодействию вооруженной агрессии Российской Федерации в районе проведения операции Объединенных сил», — отметили в Генштабе.
- Миссия НАТО «Решительная поддержка» заменила собой операцию Международных сил содействия безопасности (ISAF), которая завершилась 28 декабря 2014 года, и была нацелена на подготовку и развитие афганских национальных сил обороны. Ведение боевых действий против исламистов и движения Талибан было переложено на местные силы. Украина в этой миссии потерь не понесла.
- Пентагон уже вывел из Афганистана половину американского контингента. Завершить процесс планируют 11 сентября. Из страны также уходят (ушли) силы союзников США — войска Германии, Грузии, Австралии, Новой Зеландии и другие.