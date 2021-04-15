Грузия выведет войска из Афганистана вместе с силами НАТО и США

Вывод грузинских войск из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и с координацией с США.
Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал на своей странице в Facebook.
«НАТО приняло решение постепенно завершить афганскую миссию до сентября этого года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером — США. Грузинский контингент покинет Афганистан по координации с ними», — отметил Гарибашвили.
По его словам, сейчас в Афганистане в составе контингента НАТО служат 860 грузинских военных.
«Для Грузии как члена международного сообщества очень важно, чтобы Афганистан больше никогда не стал убежищем для террористов, и мы гордимся тем, что способствовали достижению этой цели», — добавил грузинский премьер.
- В июле 2020 года, после соглашения с движением «Талибан» Соединенные Штаты вывели часть военного контингента из Афганистана и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. После этого Дональд Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана до Рождества, а талибы поддержали Трампа на выборах. Часть военных в итоге оставили.
- 17 февраля премьер-министр Новой Зеландии объявила о полном выводе военного контингента из Афганистана. Австралия также заявила о выводе военных.
- 14 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что войска США и НАТО будут вместе покидать Афганистан после 20-летнего присутствия.