Грузия выведет войска из Афганистана вместе с силами НАТО и США

Вывод грузинских войск из Афганистана будет происходить по согласованному с НАТО графику и с координацией с США.

Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал на своей странице в Facebook.

«НАТО приняло решение постепенно завершить афганскую миссию до сентября этого года. Соответственно, по согласованному с НАТО графику грузинские подразделения также покинут Афганистан. У нас интенсивные консультации с нашим стратегическим партнером — США. Грузинский контингент покинет Афганистан по координации с ними», — отметил Гарибашвили.

По его словам, сейчас в Афганистане в составе контингента НАТО служат 860 грузинских военных.

«Для Грузии как члена международного сообщества очень важно, чтобы Афганистан больше никогда не стал убежищем для террористов, и мы гордимся тем, что способствовали достижению этой цели», — добавил грузинский премьер.