«Вместе зашли, вместе уйдем». Силы НАТО и США синхронно покинут Афганистан

Войска США и НАТО будут вместе покидать Афганистан после 20-летнего присутствия.

Об этом в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.

«В ближайшие месяцы мы будем очень тесно сотрудничать для безопасного, целенаправленного и скоординированного вывода наших сил из Афганистана», — сказал Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

По плану вывод войск должен быть завершен к 11 сентября, хотя по договору с движением «Талибан», заключенному в Дохе с представителями администрации Дональда Трампа, вывод должны были завершить до 1 мая этого года.

Сейчас в стране контингент США составляет 2 500 человек. Также в стране дислоцированы около 7 тысяч военных, в основном из стран НАТО, а также из Австралии, Новой Зеландии и Грузии. Они полагаются на воздушную поддержку США, планирование и руководство в выполнении учебной миссии. Важной частью миссии НАТО «Решительная поддержка» является подготовка и оснащение афганских сил безопасности, ведущих борьбу с талибами.