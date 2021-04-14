«Вместе зашли, вместе уйдем». Силы НАТО и США синхронно покинут Афганистан

Войска США и НАТО будут вместе покидать Афганистан после 20-летнего присутствия.
Об этом в Брюсселе заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Reuters.
«В ближайшие месяцы мы будем очень тесно сотрудничать для безопасного, целенаправленного и скоординированного вывода наших сил из Афганистана», — сказал Блинкен на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
По плану вывод войск должен быть завершен к 11 сентября, хотя по договору с движением «Талибан», заключенному в Дохе с представителями администрации Дональда Трампа, вывод должны были завершить до 1 мая этого года.
Сейчас в стране контингент США составляет 2 500 человек. Также в стране дислоцированы около 7 тысяч военных, в основном из стран НАТО, а также из Австралии, Новой Зеландии и Грузии. Они полагаются на воздушную поддержку США, планирование и руководство в выполнении учебной миссии. Важной частью миссии НАТО «Решительная поддержка» является подготовка и оснащение афганских сил безопасности, ведущих борьбу с талибами.
Союзники полагают, что местные силы способны самостоятельно противостоять угрозам.
О выводе войск заявил и президента США Джо Байден, сообщает Associated Press.
«Пора положить конец самой продолжительной войне Америки. Американским войскам пора возвращаться домой [...] Я четвертый американский президент, который руководит присутствием американских войск в Афганистане. Два республиканца. Два демократа. Я не передам эту ответственность пятому», — сказал Байден.
- В июле 2020 года, после соглашения с движением «Талибан» Соединенные Штаты вывели часть военного контингента из Афганистана и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. После этого Дональд Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана до Рождества, а талибы поддержали Трампа на выборах. Часть военных в итоге осталась.
- 17 февраля премьер-министр Новой Зеландии объявила о полном выводе военного контингента из Афганистана. Австралия также заявила о выводе военных.