Український військовий контингент залишив Афганістан

Українське командування вивело з Афганістану весь український персонал у рамках згортання місії НАТО «Рішуча Підтримка», яка розпочалася 1 січня 2015 року.
Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, в період з 1 по 5 червня літак ВПС України Іл-76МД вивіз на батьківщину 21 військовослужбовця, які входили до складу тренувально-дорадчої місії НАТО.
Українські військові в Афганістані працювали в штабі місії, вели інженерну розвідку обʼєктів і місцевості (доріг), вели роботи з розмінування, чергували у складі сил зведеного загону швидкого реагування, тощо.
«Отриманий досвід при виконанні завдань місії НАТО «Рішуча підтримка» українські військовослужбовці будуть застосовувати на батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання з протидії збройній агресії Російської Федерації в районі проведення операції Обʼєднаних сил», — зазначили в Генштабі.
- Місія НАТО «Рішуча підтримка» замінила собою операцію Міжнародних сил сприяння безпеці (ISAF), яка завершилася 28 грудня 2014 року, і була націлена на підготовку і розвиток афганських національних сил оборони. Ведення бойових дій проти ісламістів і руху Талібан було перекладено на місцеві сили. Україна в цій місії втрат не зазнала.
- Пентагон вже вивів з Афганістану половину американського контингенту. Завершити процес планують 11 вересня. З країни також йдуть (пішли) сили союзників США — війська Німеччини, Грузії, Австралії, Нової Зеландії та інші.