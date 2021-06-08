Пентагон вивів з Афганістану вже половину американського військового контингенту

США вивели вже близько половини свого військового контингенту з Афганістану. Завершення процесу заплановане на 11 вересня.

Про це пише CNBC.

Загалом американці вивезли вже близько 500 літаків із різним вантажем. Також вони забрали 13 тисяч одиниць техніки, які не будуть залишені афганським збройним силам.

Як зазначив генерал Центрального командування США Френк Маккензі, наразі Штати обговорюють використання своїх баз для контртерористичних місій у майбутньому.